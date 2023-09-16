В Иркутске прошел Парад российского студенчества Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске состоялся парад студенчества. В нем приняли участие семь тысяч студентов. Это мероприятие в регионе проводится с 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Молодежь - это наше будущее. Возможно, кто-то из вас станет губернатором Иркутской области, будет продолжать ее развитие. Я этому буду только рад. В нашей области 120 тысяч студентов, 25 тысяч первокурсников. Сейчас все они идут в самостоятельную жизнь и от каждого многое зависит, - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

Шествие стартовало от сквера имени Кирова и прошло до площади у Дворца спорта «Труд». Также состоялись праздничный концерт, интерактивы, розыгрыши, церемония посвящения первокурсников.