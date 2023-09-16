Жителя Шелеховского района задержали за распространение порнографии с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шелеховском районе задержан местный житель за оборот порнографических материалов. Об этом сообщает пресс-служба следкома Иркутской области.

-По данным следствия, с января прошлого года мужчина в интернете распространял порнографические материалы с изображением детей неограниченному количеству людей - их не меньше 20, - говорят в следкоме.

Мужчину задержали в селе Баклаши. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.