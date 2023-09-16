В Черемхово экс-заведующая детсадом выплатит 454 тысячи рублей ущерба Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Черемхово прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба с экс-заведующей детсадом. Она злоупотребляла должностными полномочиями, ущерб оценивается в 454 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

-Она издавала приказы о приеме на работу лиц, которые по факту не работали. Тем не менее она заполняла табели учета рабочего времени. Начислялась зарплата, которую она сама получала, - говорят в прокуратуре.

в связи с чем данным лицам начислялась заработная плата, которую фактически получала сама обвиняемая. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорил к лишению свободы условно.

После этого прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденной причиненного преступлением ущерба в размере 454 тысячи рублей.

Суд удовлетворил требования.