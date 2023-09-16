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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 9:48

В Ангарске в ДТП женщина с двумя детьми на Toyota Vista врезалась в столб

Дети получили травмы
Елена СИНИЦА
В Ангарске в ДТП женщина с двумя детьми на Toyota Vista врезалась в столб

В Ангарске в ДТП женщина с двумя детьми на Toyota Vista врезалась в столб

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали 2 несовершеннолетних пассажира. Об этом сообщают пресс-службы МВД и прокуратуры региона.

- 16 сентября на Ленинградском проспекте в районе 19 микрорайона произошла автоавария, - говорят в ведомствах.

Дети получили травмы

Дети получили травмы

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем Toyota Vista не справилась с управлением и допустила наезд на опору освещения. Как итог, два ее несовершеннолетних пассажира получили травму и попали в больницу.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Женщина не справилась с управлением

Женщина не справилась с управлением

Фото: ГУ МВД по Иркутской области