В Ангарске в ДТП женщина с двумя детьми на Toyota Vista врезалась в столб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали 2 несовершеннолетних пассажира. Об этом сообщают пресс-службы МВД и прокуратуры региона.

- 16 сентября на Ленинградском проспекте в районе 19 микрорайона произошла автоавария, - говорят в ведомствах.

Дети получили травмы

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем Toyota Vista не справилась с управлением и допустила наезд на опору освещения. Как итог, два ее несовершеннолетних пассажира получили травму и попали в больницу.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.