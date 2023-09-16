Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутской области 17 сентября 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области 17 сентября ожидаются дожди и туман. Ветер будет с порывами до 7 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского гидрометцента.

Погода в Иркутской области 17 сентября 2023 года

При этом температура воздуха ночью будет на уровне +3,+8 градусов, при прояснении 0,-5 градусов, днем +17,+22 градусов.

В региональной столице будет облачно, без осадков, но также утром ожидается туман. Температура воздуха днем достигнет +19 градусов.