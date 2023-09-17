Отключение света в Иркутске 17 сентября 2023 года коснется семи улиц Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Не слишком приятно остаться без электричества в выходной день. Однако, некотором жителям Иркутска этого не миновать. Электроснабжение будет ограничено на семи улицах города. В ресурсоснабжающей компании рассказали, по каким адресам произойдет отключение света в Иркутске 17 сентября 2023 года.

Отключение света в Иркутске 17 сентября 2023

- Электроснабжение будет ограничено в Свердловском районе Иркутска. Причина – проведение плановых работ на электрических сетях, - сообщают в ресурсоснабжающей компании.

Если некоторые иркутяне останутся без света всего на несколько часов, то кто-то будет вынужден остаться без электроэнергии на целый день. Посмотреть конкретные адреса можно в таблицах, представленных ниже.

Отключение света в Иркутске 17 сентября 2023. Фото: Свет 38

Кроме того, в компании предупреждают, что в плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.