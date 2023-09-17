Проезд в сквере Кирова в Иркутске 17 сентября перекрыт из-за проведения концерта Фото: Иван МАКЕЕВ

Перекрытие проезда в сквере Кирова в Иркутске произошло 17 сентября. Такая мера была принята на время проведения всероссийского фестиваля «Байкальские духовые Ассамблеи». В администрации города рассказали, на каких улицах ограничат движение и как будет ходить общественный транспорт.

Перекрытие проезда в сквере Кирова в Иркутске 17 сентября: причины, сроки

- Концерт начнется в 15:00. Однако, до этого времени коллективы будут репетировать, поэтому проезд на центральных улицах перекрыли с самого утра и до 19:30, - говорят в администрации.

Под ограничения попала улица Ленина на участке от Желябова до Сурикова, улица Сухэ-Батора – от Желябова до Польских Повстанцев, а также сама площадь графа Сперанского.

Общественный транспорт во время ограничений будет ходить в обычном порядке. Изменилось только движение в районе вышеупомянутых улиц. Автобусы под номерами: 3, 16, 23, 49, 64, 67, 80, идущие в центр, вынуждены после улицы Чкалова сворачивать на Марата, Свердлова и Ленина. А, идущие из центра, после улицы Ленина, проезжать по Канадзавы, Марата и Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» временно исключили из маршрута.

Автобусы с номерами 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66, идущие из центра, смогут пройти после Карла Маркса по Ленина, Канадзавы, Марата и Чкалова. Однако, остановку «Сухэ-Батора» перенесли на остановку «Художественный музей». С более подробной информацией, которая касается перекрытия проезда в сквере Кирова в Иркутске 17 сентября, можно ознакомиться на сайте городской администрации.