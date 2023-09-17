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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 4:59

Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в Иркутской области

Офицер отказался от взятки в размере 30 тысяч рублей
Таисия ЧЕМИСОВА
Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в Иркутской области

Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в Иркутской области

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Honda Logo. Во время проверки документов инспекторы обратили внимание на признаки опьянения у 45-летнего мужчины. Как выяснилось, раньше нарушитель уже был лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- Чтобы избежать ответственности, мужчина, находясь в патрульном автомобиле ДПС, предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Офицер от суммы отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению, - рассказывают в СУ СК России по Иркутской области.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку должностному лицу. Автомобиль нарушителя помещен на охраняемую стоянку. Расследование уголовного дела продолжается.