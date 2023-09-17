Забайкальский край и еще 4 региона России стали аутсайдерами рейтинга по ЗОЖ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследование по здоровому образу жизни среди жителей российских регионов провели аналитики РИА Рейтинг. Среди показателей которого – доля занимающихся спортом, уровень употребления алкоголя, число курящих, количество преступлений, которые совершались под действием спиртного или наркотиков. Как выяснилось, пять регионов страны находятся в самом конце рейтинга.

- Аутсайдерами стали Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия, - сообщили составители рейтинга.

По словам специалистов, по сравнению с предыдущим годом, состав аутсайдеров не поменялся. По некоторым показателям наблюдается негативная динамика, но некоторые пункты изменились в позитивную сторону.

Окончательный рейтинг регионов будет опубликован 18 сентября.