Поезд с победителями конкурса «Большая перемена» прибыл в Иркутск Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Поезд с победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена, следующий из Владивостока в Санкт-Петербург, прибыл в Иркутск. Конкурс для школьников проводится в России с 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В Приангарье участники пробудут два дня. Они посетят Кругобайкальскую железную дорогу и архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Ребята узнают о истории Иркутской области, сибирских традициях, - рассказали в правительстве.

От Иркутской области в конкурсе приняли участие свыше 40 тысяч учеников 5-10 классов. В числе 300 победителей среди 5-7 классов – три школьницы из Приангарья. Их ждет путешествие по стране на поезде по маршрутам «Санкт-Петербург - Владивосток» и «Владивосток – Санкт-Петербург» с остановками в 15 крупных городах, в том числе в Иркутске.