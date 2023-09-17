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НовостиОбщество17 сентября 2023 8:41

Умер Николай Добронравов, композитор и почетный гражданин Братска

В 94 года умер Николай Добронравов, композитор и почетный гражданин Братска
Таисия ЧЕМИСОВА
Умер Николай Добронравов, композитор и почетный гражданин Братска

Умер Николай Добронравов, композитор и почетный гражданин Братска

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иркутск скорбит! Умер Николай Добронравов, композитор и почетный гражданин Братска. Об этом сообщает в социальных сетях мэр Братска Сергей Серебренников.

Умер Николай Добронравов, композитор и почетный гражданин Братска

- Николай Николаевич был автором слов к песням «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Надежда», «Трус не играет в хоккей!». Их исполняли звезды советской эстрады: Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, - рассказывает Сергей Серебренников.

Множество песен у Николая Добронравова и о Сибири. В 60-х годах композитор вместе с женой приехал в Сибирь. Здесь были созданы песни: «Девчонки танцуют на палубе», «ЛЭП-500», «Марчук играет на гитаре» и другие. Самая известная композиция из этого цикла: «Главное, ребята, сердцем не стареть!». Именно за большое количество песен о городе Братске, Николая Николаевича удостоили званием Почетного гражданина Братска.

Умер Николай Добронравов, композитор и почетный гражданин Братска на 94 году жизни. КП-Иркутск приносит соболезнования родным и близким.