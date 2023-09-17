Гала-концерт «Байкальские духовые Ассамблеи» прошел в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Более тысячи музыкантов приняли участие в гала-концерте «Байкальских духовых Ассамблей» в Иркутске. Это Всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального исполнительства. Для иркутян на площади графа Сперанского прозвучали военные марши и лирические мелодии известных советских композиторов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Этот фестиваль-конкурс для солистов, профессиональных и любительских духовых оркестров, ансамблей. В программе были классические отечественные произведения, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Байкальские духовые Ассамблеи» призваны развивать и поддерживать традиции духовой музыки в стране. В этом году в фестивале приняли участие коллективы из Якутии, Хакасии, Алтайского, Красноярского, Хабаровского и Приморского краёв, Иркутской, Московской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Сахалинской, Курганской областей.