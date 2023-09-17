Корпус для высшей инженерной школы планируют построить в ИРНИТУ

Новый учебный корпус планируют построить в ИРНИТУ. Там разместят Высшую инженерную школу. В новом подразделении будут готовить отраслевых специалистов, которым в будущем предстоит внедрять цифровые технологии на производстве. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского политеха.

- Двухэтажное административное здание будет размещено между корпусами Б, В и К. Школа появится на месте бывшего хозяйственного блока. В университете уже разработали эскизный проект. Сейчас активно ведется подготовка, завершается демонтаж старого арочного ангара и расчищается площадка от мусора. Однако, точных сроков строительства пока нет, - рассказывают в университете.

В основной части корпуса обустроят лаборатории. Кроме того, студентам будут доступны помещения для проектной деятельности, научно-образовательные лазерные образовательные комплексы. А оставшийся блок выделят под административные нужды.