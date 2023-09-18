Волейболистки из Иркутска взяли бронзу на Кубке Сибири и Дальнего Востока Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутские волейболистки «Локомотив-Ангара» взяли бронзу на Кубке Сибири и Дальнего Востока. Игры завершились на стадионе «Труд» 17 сентября. В церемонии награждения принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Сегодня праздник для всех, кто любит волейбол. Хотелось бы поблагодарить участников соревнований, которые делали все возможное для победы. Желаю им спортивных успехов и в будущем, - отметил Игорь Кобзев.

Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд начался 12 сентября. Иркутская команда «Локомотив-Ангара» заняла почетное третье место. В итоговой игре девуш ки соревновались с командой «Олимп» из Новосибирской области. Золото и кубок взяли «Амурские тигрицы» из Хабаровска, а серебро «Динамо» из Владивостока.