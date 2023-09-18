Погода в Иркутске 18 сентября 2023 года порадует жителей города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сентябрь уверенно подходит к концу. Жители Иркутской области выкопали последний урожай. Вечерами заметно холодает, однако, днем все еще можно погреться в лучах солнца. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 18 сентября 2023 года.

Погода в Иркутске 18 сентября 2023

- Переменная облачность, местами небольшие дожди, утром туман, ветер северо-западный, северо-восточный с переходом на юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду, температура поднимется до +22, а при облачной погоде до +12 градусов, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 18 сентября 2023 года ожидается без существенных осадков с северо-западным ветром до 10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +20 градусов.

Кроме того, на реках региона ожидается понижение уровня воды на 1-10 см. Повышения уровней воды выше критической отметки не ожидается.