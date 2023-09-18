Отключение света в Иркутске 18 сентября 2023 года коснется жителей четырех районов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Иркутске 18 сентября 2023 года произойдет в некоторых домах Иркутска. Кто-то лишится электроэнергии всего на час, а кому-то придется жить без электричества целый день. В ресурсоснабжающей компании Иркутска рассказали, по каким адресам произойдет отключение.

Отключение света в Иркутске 18 сентября 2023

- Электроэнергию ограничат из-за проведения плановых работ на электрических сетях в Свердловском, Ленинском, Правобережном и Октябрьском районах города, - сообщают в ресурсоснабжающей компании.

Какие именно дома попадут под отключение света в Иркутске 18 сентября 2023 года, можно узнать из таблиц, представленных ниже.

Отключение света в Иркутске 18 сентября 2023 года. Фото: Свет 38

Электроэнергию ограничат из-за проведения плановых работ на электрических сетях. Фото: Свет 38

Какие именно дома попадут под отключение света в Иркутске. Фото: Свет 38

Расскажем, по каким адресам в Иркутске отключат свет 18 сентября. Фото: Свет 38

В плане работ возможны корректировки. Фото: Свет 38

Электроэнергию ограничат в 4-х районах. Фото: Свет 38

Кому-то придется жить без электричества целый день. Фото: Свет 38

Кроме того, в компании сообщают, о том, что в плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.