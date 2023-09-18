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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 1:33

Два человека погибли в ДТП в Иркутске и Иркутском районе на прошлой неделе

В авариях с 11 по 17 сентября пострадало 13 взрослых и 6 детей
Таисия ЧЕМИСОВА
Два человека погибли в ДТП в Иркутске и Иркутском районе на прошлой неделе. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Два человека погибли в ДТП в Иркутске и Иркутском районе на прошлой неделе. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

16 дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано на дорогах Иркутска и Иркутского района с 11 по 17 сентября. В авариях пострадало 13 взрослых и 6 детей. Два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

- Всего зафиксировали пять столкновений транспортных средств, пять наездов на пешеходов, один съезд с дороги и один наезд на препятствие, три наезда на велосипедистов и одно падение пассажира, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства призывают иркутян строго соблюдать ограничение скорости, правила маневрирования и безопасную дистанцию. Пересекая проезжую часть, пешеходы должны убедиться в безопасности, а в темное время суток дополнительно иметь при себе световозвращатели на одежде.