Два человека погибли в ДТП в Иркутске и Иркутском районе на прошлой неделе. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

16 дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано на дорогах Иркутска и Иркутского района с 11 по 17 сентября. В авариях пострадало 13 взрослых и 6 детей. Два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

- Всего зафиксировали пять столкновений транспортных средств, пять наездов на пешеходов, один съезд с дороги и один наезд на препятствие, три наезда на велосипедистов и одно падение пассажира, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства призывают иркутян строго соблюдать ограничение скорости, правила маневрирования и безопасную дистанцию. Пересекая проезжую часть, пешеходы должны убедиться в безопасности, а в темное время суток дополнительно иметь при себе световозвращатели на одежде.