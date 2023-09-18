3 человека погибли и 41 получили травмы в ДТП в Иркутской области за неделю

С 11 по 17 сентября в регионе произошло 34 ДТП Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

34 дорожно-транспортных происшествия зарегистрировали на дорогах Иркутской области с 11 по 17 сентября. В авариях три человека погибли, а 41 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

- С участием водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошло три аварии, а с водителями, управляющими транспортом без водительского удостоверения – шесть ДТП, - говорят в Госавтоинспекции.

Кроме того, девять аварий произошло из-за неправильного расположения автомобиля на дороге, восемь – из-за нарушение скоростного режима, шесть ДТП случилось из-за выезда на встречную полосу, пять – по вине водителей, нарушивших очередность проезда, две аварии произошли из-за неправильного выбора дистанции, и один раз было нарушено правило проезда пешеходного перехода.