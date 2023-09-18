53 человека пострадали от укусов клещей в Иркутской области за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У теплой осени есть свои минусы. К примеру, 53 жителя Иркутской области пострадали от укусов клещей только за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- Всего в 2023 году в медицинские учреждения за помощью после укусов клещей обратились 13390 жителей области. Боррелиозом заболели 145 человек, клещевым энцефалитом – 81, а риккетсиозом – 54 человека, - говорят в Роспотребнадзоре

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры предосторожности и не терять бдительность, несмотря на то, что лето закончилось. Кроме того, носить защитную одежду, использовать средства от клещей, проводить само- и взаимоосмотры, не сидеть на траве без подстилки и осматривать домашних животных. Если клещ все-таки впился в тело, следует обязательно обратиться за медицинской помощью.