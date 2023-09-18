Умер Владимир Решетников, член Ученого совета ИГУ. Фото: ИГУ

17 сентября умер Владимир Решетников, член Ученого совета ИГУ, российский ученый. Об смерти сообщили коллеги профессора.

Умер Владимир Решетников, член Ученого совета ИГУ

- В 1970 году ученый окончил Иркутский институт иностранных языков и начал работать в комсомоле сначала рядовым лектором, а после - директором Ангарской зональной школы комсомольского актива. Кроме того, Владимир Решетников очень хорошо умел организовывать людей, - рассказывают его коллеги.

С 1984 года он работал доцентом в Иркутском государственном университете. Кандидатскую и докторскую диссертацию ездил защищать в Москву и Санкт-Петербург. Студенты о Владимире Алексеевиче отзываются, как о творческом преподавателе и хорошем воспитателе.

Профессором написано более 100 работ, раскрывающих гуманистические основы человечества. С 2001 по 2011 год он был председателем докторского совета ИГУ по философии и социологии. Владимир Алексеевич получил не мало наград федерального, регионального и ведомственного значения. В 2004 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и присвоили звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

Умер Владимир Решетников, член Ученого совета ИГУ в возрасте 75 лет. КП-Иркутск выражает соболезнования родным и близким. Прощание с ним состоится 21 сентября в 14:00 по адресу: Иркутск, бульвар Гагарина, 4, строение 1.