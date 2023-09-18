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НовостиОбщество18 сентября 2023 6:01

1800 несанкционированных свалок ликвидировали в Иркутске с начала года

Каждый день в уборке дворов задействовано около 900 человек
Таисия ЧЕМИСОВА
1800 несанкционированных свалок ликвидировали в Иркутске с начала года

1800 несанкционированных свалок ликвидировали в Иркутске с начала года

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске с начала 2023 года ликвидировали более 1800 несанкционированных свалок. Было вывезено почти 14 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Складирование веток, травы и других отходов садоводства часто выявляется в частном секторе или территориях СНТ и ДНТ. Свалки встречаются и в самом городе, когда жители выносят на улицу старые шкафы и диваны. Это портит облик Иркутска и создает угрозу пожара, - сказала глава Правобережного округа Елена Торохова.

Каждый день в уборке дворов во всех округах города задействовано около 900 человек. Они подметают тротуары, собирают листья и контролируют состояние урн. На прошлой неделе приступили к покосу травы на придомовых и бесхозных территориях.