1800 несанкционированных свалок ликвидировали в Иркутске с начала года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске с начала 2023 года ликвидировали более 1800 несанкционированных свалок. Было вывезено почти 14 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Складирование веток, травы и других отходов садоводства часто выявляется в частном секторе или территориях СНТ и ДНТ. Свалки встречаются и в самом городе, когда жители выносят на улицу старые шкафы и диваны. Это портит облик Иркутска и создает угрозу пожара, - сказала глава Правобережного округа Елена Торохова.

Каждый день в уборке дворов во всех округах города задействовано около 900 человек. Они подметают тротуары, собирают листья и контролируют состояние урн. На прошлой неделе приступили к покосу травы на придомовых и бесхозных территориях.