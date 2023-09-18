В Братске 70-летний водитель на "Волге" сбил 81-летнюю пенсионерку
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Братске полицейские выясняют обстоятельства наезда «Волги» на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
- ДТП случилось в минувшую субботу, 16 сентября, - говорят в полиции.
По имеющейся информации, все случилось в жилом районе Энергетик в вечернее время. 70-летний автомобилист сдавал задним ходом, сбив 81-летнюю пенсионерку. Ее с различными травмами госпитализировали в медучреждение.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедешего.