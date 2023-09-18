В Братске 70-летний водитель на "Волге" сбил 81-летнюю пенсионерку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске полицейские выясняют обстоятельства наезда «Волги» на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- ДТП случилось в минувшую субботу, 16 сентября, - говорят в полиции.

По имеющейся информации, все случилось в жилом районе Энергетик в вечернее время. 70-летний автомобилист сдавал задним ходом, сбив 81-летнюю пенсионерку. Ее с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедешего.