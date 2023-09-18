Сергей Гомбоев сложил полномочия мэра Нукутского района. Фото: мэрия Нукутского района

Сергей Гомбоев сложил полномочия мэра Нукутского района. Соответствующее решение утвердила местная Дума.

-Сергей Геннадьевич сложил полномочия с сегодняшнего дня, 18 сентября, в связи с избранием в Законодательное собрание Иркутской области, - сказали КП-Иркутск в Думе Нукутского района.

Напомним, что Сергей Гомбоев был избран главой местной администрации в декабре 2004 года. Как сообщала пресс-служба администрации города, население оценило такие качества мэра как энергичность, инициативность, ответственность, порядочность.