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НовостиПолитика18 сентября 2023 7:23

Сергей Гомбоев сложил полномочия мэра Нукутского района

Решение приняла местная дума 18 сентября
Елена СИНИЦА
Сергей Гомбоев сложил полномочия мэра Нукутского района. Фото: мэрия Нукутского района

Сергей Гомбоев сложил полномочия мэра Нукутского района. Фото: мэрия Нукутского района

Сергей Гомбоев сложил полномочия мэра Нукутского района. Соответствующее решение утвердила местная Дума.

-Сергей Геннадьевич сложил полномочия с сегодняшнего дня, 18 сентября, в связи с избранием в Законодательное собрание Иркутской области, - сказали КП-Иркутск в Думе Нукутского района.

Напомним, что Сергей Гомбоев был избран главой местной администрации в декабре 2004 года. Как сообщала пресс-служба администрации города, население оценило такие качества мэра как энергичность, инициативность, ответственность, порядочность.