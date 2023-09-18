В Иркутском районе прошёл международный белорусский фестиваль «Багач»

Глава Иркутского района обратился с приветственным словом к участникам фестиваля. Фото: Пресс-служба администрации Иркутского района.

Международный белорусский фестиваль «Багач» прошел 16 сентября в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».Коллективы из Иркутского района, а также других территорий области, приняли участие в конкурсах вокально-хорового, хореографического направления и народных инструментов.

Всего свое творчество представили более 50 ансамблей и солистов. Также в рамках праздника состоялся молодежный форум Иркутского района «ИркРай». Мастера Иркутского района проводили мастер-классы для детей и молодежи по прикладному творчеству и ремеслам.

На фестивале выступили более 50 творческих коллективов. Фото: Пресс-служба администрации Иркутского района.

Умельцы-ремесленники привезли на ярмарку изделия, сделанные своими руками. Впервые в рамках фестиваля было присвоено звание «Народный мастер Иркутского района». Его получили: мастер по куклам Наталья Галанова из Ревякинского МО, мастер по дереву Максим Распутин из села Смоленщина и Максим Апанасюк из села Хомутово, который производит изделия из кожи. Награды и денежные сертификаты им вручил мэр Иркутского района Леонид Фролов.

– Белорусский праздник урожая «Багач» у нас проводится во второй раз в рамках соглашения о сотрудничестве между Иркутским районом и Малоритским районом Республики Беларусь. Программа праздника насыщенная и яркая. Теперь мы будем проводить этот фестиваль ежегодно, – сказал Мэр Леонид Фролов.

В составе жюри конкурса – актриса, певица, основатель Благотворительного фонда «Твои таланты так нужны планете» Евгения Короткевич из города Могилев.

– Все мои родственники по маминой линии – забайкальцы, а папины из Беларуси. И для меня очень важно быть здесь. Как будто два моих рода соединились на берегах священного озера Байкал. Все песни родные – на русском и на белорусском языке. Я считаю, что такие традиции нужно поддерживать, – сказала Евгения Короткевич.

Организаторами фестиваля выступили администрация Иркутского района и региональная общественная организация «Иркутское товарищество Белорусской культуры им. Я.Д.Черского».