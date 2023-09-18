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НовостиОбщество18 сентября 2023 7:45

В Иркутске пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч, чтобы не потерять квартиру

Женщина сама обратилась в полицию
Елена СИНИЦА
В Иркутске пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч, чтобы не потерять квартиру

В Иркутске пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч, чтобы не потерять квартиру

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделение полиции Иркутска обратилась местная жительница. Она рассказала, что у нее похитили 400 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА "Альтаир" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

-Женщине позвонили на стационарный телефон, рассказали, что мошенники пытаются переоформить ее квартиру на себя. Потом звонивший также рассказал, что в России начал действовать указ, который требует заменить старые деньги на новые, - говорят в полиции.

В итоге заявительница без сомнений отдала свои сбережения. По "новой" схеме обманули и еще одну пенсионерку из Иркутского района. У нее похитили более миллиона рублей. Ей якобы сотрудник полиции предложил компенсацию за купленные некачественные медпрепараты. Однако как итог пенсионерке самой пришлось оплатить различные услуги.