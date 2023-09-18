С начала года в Иркутске ликвидировали более 1800 несанкционированных свалок Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С начала года на территории Иркутска ликвидировали 1862 несанкционированные свалки. Представителями управляющих компаний и подрядных организаций вывезено почти 14 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Большое количество мест, где люди складируют отходы замечаем в частном секторе и СНТ. Однако есть свалки и в центре областной столицы. Жители выносят на улицу старые шкафы и диваны. Во-первых, это портит облик города, а во-вторых, создает угрозу пожара, - говорят в администрации.

Каждый день в уборке дворов задействуют примерно 900 человек. Подметаются тротуары, собирается листва. Помимо этого, работники следят на тем, в каком состоянии находятся урны и контейнерные площадки.