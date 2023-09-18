В Иркутске запустят производство террасной мебели Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Единственное в своем роде производство террасной мебели появится в Иркутске уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Заявку на закупку оборудования подало ООО «ГарантСтрой-4». Она уже одобрена наблюдательным советом регионального фонда развития промышленности, - говорят в правительстве.

Предприятию выделят 5,4 млн рублей. Срок пользования займом - 5 лет. На эти деньги предприятие планирует приобрести портальную машину термической резки металлов, гидравлический пресс и камеру порошковой покраски.

Общая стоимость инвестиций в проект оценивается в 18 млн рублей. С помощью нового оборудования предприятие сможет выпустить террасные диваны, столы, кресла и пуфики.