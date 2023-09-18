В Иркутской области снижаются цены на сезонные овощи Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области отмечается сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию нового урожая. Об этом сообщает служба потребительского рынка со ссылкой на Иркутскстат, передает пресс-служба правительства региона.

-В период с 5 по 11 сентября стал дешевле картофель - на 16,67%, репчатый лук - на 7,14%, а также белокочанная капуста - на 5,57%, - говорят в правительстве.

Замечено также небольшое снижение цен на морковь, яблоки, сахар-песок.

Напротив, выросли цены на молоко - +1,1%, куриные яйца - +0,85%. В целом, из 25 продовольственных товаров первой необходимости, цены снизились на шесть товаров, у 12 практически не изменились.