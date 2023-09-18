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НовостиЗвезды18 сентября 2023 8:48

В Иркутском драмтеатре готовят спектакли для незрячих

Всю информацию незрячие смогут получать через мононаушник
Елена СИНИЦА
В драмтеатре Иркутска готовят показы спектаклей для слабовидящих зрителей. Фото: министерство культуры Иркутской области

В драмтеатре Иркутска готовят показы спектаклей для слабовидящих зрителей. Фото: министерство культуры Иркутской области

В Иркутском драмтеатре адаптируют спектакли для незрячих людей. Речь идет о таких спектаклях как «Любовь и голуби» и «На всякого мудреца довольно простоты». Об этом рассказали в министерстве культуры Иркутской области.

-Описание предметов, пространства и действий подготавливает специалист, который обучался в Институте реабилитации Всероссийского общества слепых «РЕАКОМП», - рассказывают в пресс-службе.

Поясняется, что комментирование происходящего будет проводиться в реальном времени. Незрячим перед спектаклем будут выдавать специальные радиоприемник и мононаушник.

Сейчас в Иркутской области проживает 8,5 тысячи человек, которые имеют нарушения зрения. В столице региона 3 тысячи таких жителей.