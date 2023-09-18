Наблюдения ученых ИГУ вошли в глобальную сводку State of the Climate. Фото: Иркутский государственный университет

Материалы наблюдений ученых НИИ биологии ИГУ включены в глобальную сводку State of the Climate. Речь идет о мониторинге планктона озера Байкал. Отмечается, что мониторинг ведется с 1945 года. В целом, в этот отчет входят работы 584 исследователей из 68 стран мира.

- Вопрос климата и необходимости его непрерывного мониторинга носит поистине планетарный характер и является одной из тем, где интересы всего человеческого общества едины, несмотря на любые существующие противоречия, - отметил директор НИИ биологии ИГУ, доктор биологических наук Максим Тимофеев.

Что касается отчета ИГУ, то использовались данные, полученные в рамках проекта долговременного экологического мониторинга планктона озера Байкал «Точка №1». Мониторинг беспрерывно велся с 1945 года. Его можно назвать самым продолжительным проектом экомониторинга планктона во всем мире.

Если же говорить о всем отчете State of the Climate 2022, то в нем сообщается, что в прошлом году средняя температура поверхности планеты все также имеет одни из самых высоких показателей, начиная с 1800-х годов. При этом ученые отмечают, что в Европе предыдущий год был вторым по жаре за всю историю наблюдений.

Однако не обошлось и без холодовых аномалий в прошлом году. В частности, для Южной Африки август стал одним из самых холодных, зимой температура воздуха была примерно на 5 градусов ниже нормы. В то же время в Альпах уменьшились в массах ледники. Причиной тому засуха и жара.