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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 9:56

Открыли стрельбу из-за ревности к девушке: следком завел дело из-за покушения на убийство в Иркутске на улице Пискунова

Следком завел уголовное дело из-за стрельбы на улице Пискунова в Иркутске
Елена СИНИЦА
Открыли стрельбу из-за ревности к девушке: следком завел дело из-за покушения на убийство в Иркутске на улице Пискунова

Открыли стрельбу из-за ревности к девушке: следком завел дело из-за покушения на убийство в Иркутске на улице Пискунова

Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

-По данным следствия, днем 17 сентября двое мужчин из-за ревности к общей знакомой начали конфликтовать. Около магазина на улице Пискунова, они открыли стрельбу друг в друга из травматических пистолетов, - говорят в следкоме.

После этого один из мужчин нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи изъяли оружие, сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются потерпевший, подозреваемый и свидетели.