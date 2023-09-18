Иркутская область получит средства на строительство модульных отелей

Строительство таких мест для размещения поможет привлечь туристов. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская область получит средства на поддержку инвесторов, которые занимаются строительством модульных отелей. Так в России поддерживается сфера туризма по поручению Президента Владимира Путина. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал очередное распоряжение, согласно которому Приангарье получит 135,3 млн рублей в этом году и 220,3 млн рублей в следующем. Субсидия предоставляется в рамках национального проект “Туризм и индустрия гостеприимства”.

- Ранее Иркутской области выделили более 240 млн рублей на 2023-2024 годы, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - С учетом регионального софинансирования эта сумма превысила 250 млн рублей. Сейчас нам дополнительно распределено еще в общей сложности более 355 млн рублей. Это позволит серьезно увеличить номерной фонд, что, безусловно, будет способствовать развитию туризма в регионе.

По словам первого заместителя Председателя Правительства региона Руслана Ситникова, строительство таких мест для размещения поможет привлечь туристов, а развитие необходимой инфраструктуры снизит антропогенную нагрузку.

В прошлом году Иркутска область так же получала средства на эти цели, 200 млн рублей составил федеральная субсидия и 8,3 млн было выделено из областного бюджета. Вся эта поддержка была направлена на 10 проектов в Иркутске и на Байкале.