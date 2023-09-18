Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 сентября 2023 10:26

Стало известно, кто назначен на должность вице-мэра Иркутска

Пост вице-мэра Иркутска занял Андрей Южаков
Елена СИНИЦА
Стало известно, кто назначен на должность вице-мэра Иркутска

Стало известно, кто назначен на должность вице-мэра Иркутска

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Первый заместитель мэра Андрей Южаков назначен на должность вице-мэра Иркутска. Соответствующее распоряжение подписал глава Иркутска Руслан Болотов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Ранее этот пост занимал Дмитрий Ружников. Он покинул должность в связи с тем, что стал депутатом регионального парламента четвертого созыва, - говорят в администрации.

Помимо этого, начальником управления по информационной политики аппарата администрации стала Валерия Деева.