Стало известно, кто назначен на должность вице-мэра Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Первый заместитель мэра Андрей Южаков назначен на должность вице-мэра Иркутска. Соответствующее распоряжение подписал глава Иркутска Руслан Болотов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Ранее этот пост занимал Дмитрий Ружников. Он покинул должность в связи с тем, что стал депутатом регионального парламента четвертого созыва, - говорят в администрации.

Помимо этого, начальником управления по информационной политики аппарата администрации стала Валерия Деева.