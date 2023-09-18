На стройплощадке будущего аквапарка в Братске начались подготовительные работы. Фото: администрация Братска

В Братске 18 сентября подрядчик начал готовить строительную площадку, где в дальнейшем возведут аквапарк. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Соглашение о намерении реализовать инвестиционный проект по строительству аквапарка на пересечении улицы Советской и бульвара Победы, было подписано год назад в рамках V Братского экономического форума, - напомнили в администрации.

Представитель компании-инвестора ООО «АкваБратск» Алексей Ильин отметил, что нет сомнений в том, что работы будут выполнены. Сейчас устанавливаются строительные конструкции, после подрядчики займутся подключением электросетей. Осенью и зимой будут подготавливать металлоконструкции. С весны 2024 года специалисты приступят к земляным работам, заливке бетона.