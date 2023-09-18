Мемориальную доску герою СВО открыли в Иркутске

На фасаде гимназии №25 Иркутска установили мемориальную доску, посвященную ее выпускнику, участнику СВО и, кавалеру ордена Мужества Евгению Серикову. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На фасаде гимназии №25 Иркутска установили мемориальную доску, посвященную ее выпускнику, участнику СВО и, кавалеру ордена Мужества Евгению Серикову. Он был руководителем разведгруппы и погиб в Донецкой народной республике при выполнении очередного задания.

На торжественной церемонии присутствовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов, депутат городской Думы Алексей Вепрев, родители бойца Александр и Людмила Сериковы, его жена и дети, ученики и преподаватели общеобразовательного учреждения.

– Евгений Сериков пошел в зону СВО, понимая, что его военный опыт необходим. Он выполнил с честью и достоинством свой долг. Хочу поблагодарить родителей Евгения за воспитание сына, за то, что он не мог пройти мимо и решил быть там, где сейчас трудно. Для нас он навсегда останется героем, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Иркутянин Евгений Сериков был опытным военным, десантником, ветераном боевых действий и членом Союза ветеранов спецназа. На СВО отправился добровольцем.

– В России ни один подвиг не будет забыт. Это наша святая обязанность – увековечить имена героев. Они всегда будут служить ориентиром для подрастающего поколения. Сильные, мужественные бойцы, которые с честью выполняли свой долг – защищали Родину. Чтобы у наших детей было будущее. Чтобы мы могли жить в независимой стране, – отметил мэр Руслан Болотов.

Родные героя поблагодарили за внимание к памяти воина, отдавшего жизнь за Родину: семья гордится им и желает нашим военным только Победы.