Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 11:25

В Братск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

Выставка будет работать 18 и 19 сентября
Елена СИНИЦА
В Братск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

В Братск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

18 сентября в Иркутскую область прибыл передвижной музей "Поезд Победы". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В 2021 году музей «Поезд Победы» впервые посетил Иркутскую область. Тогда он прибыл в столицу региона, и организаторы пообещали, что этот поезд обязательно приедет и в Братск, - говорят в правительстве.

Посетить эту выставку можно 18 и 19 сентября. С ней уже успели познакомиться ветераны, школьники, учащиеся кадетских и юнармейских классов. Предполагается, что за два дня проект смогут посмотреть примерно три тысячи человек.