Диспансеризацию и профосмотры в Иркутской области прошли свыше 550 тысяч жителей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За восемь месяцев 2023 года в Иркутской области завершили диспансеризацию около 358 тысяч человек, углубленную диспансеризацию (после перенесённой коронавирусной инфекции) – почти 110 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Чуть более 91 тысячи человек также прошли профилактические медосмотры, - говорят в правительстве.

В региональном минздраве обращают внимание на то, что сейчас в регионе фиксируют рост числа хронических неинфекционных заболеваний. Лидирующие позиции по-прежнему занимают болезни системы кровообращения. Кроме этого, часто выявляют болезни органов дыхания, пищеварения.