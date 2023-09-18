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НовостиОбщество18 сентября 2023 12:06

В Ангарске жильцы платили за незаконно подключенный к дому светофор

Жильцы доплачивали за электроэнергию
Елена СИНИЦА
В Ангарске жильцы платили за незаконно подключенный к дому светофор. Фото: прокуратура региона

В Ангарске жильцы платили за незаконно подключенный к дому светофор. Фото: прокуратура региона

В Ангарске после принятых прокуратурой мер восстановлены права жителей многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

-Известно, что жители многоквартирного дома оплачивали потребленную электроэнергию из-за незаконно подключенного к дому светофора на пересечении улиц Карла Маркса и Чайковского, - говорят в прокуратуре.

Этот факт управляющая организация не выявила своевременно. В связи с этим прокуратура в адрес организации внесла представление.

Теперь светофор отключен от распределительного устройства многоквартирного дома. Кроме того, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.