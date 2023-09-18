В Ангарске жильцы платили за незаконно подключенный к дому светофор. Фото: прокуратура региона

В Ангарске после принятых прокуратурой мер восстановлены права жителей многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

-Известно, что жители многоквартирного дома оплачивали потребленную электроэнергию из-за незаконно подключенного к дому светофора на пересечении улиц Карла Маркса и Чайковского, - говорят в прокуратуре.

Этот факт управляющая организация не выявила своевременно. В связи с этим прокуратура в адрес организации внесла представление.

Теперь светофор отключен от распределительного устройства многоквартирного дома. Кроме того, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.