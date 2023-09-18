В Иркутской области продолжается диспансеризация

Пройти диспансеризацию может любой житель Иркутской области с 18 лет. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жители Иркутской области активно проходят диспансеризацию и профилактические осмотры, которые проводятся в рамках национального проекта “Здравоохранение”. За 8 месяцев завершили диспансеризацию около 358 тысяч человек, углублённую диспансеризацию, которая проводится после перенесённой коронавирусной инфекции, прошли почти 110 тысяч человек. Ещё 91,3 тысячи человек побывали на профилактических медицинских осмотрах.

– В связи с пандемией COVID-19 в 2020 – 2021 годах профилактические мероприятия практически не проводились, но начиная с прошлого года мы видим чёткую тенденцию роста числа граждан, прошедших профмероприятия, – отметил заместитель министра здравоохранения Иркутской области Александр Селедцов. - К концу 2023 года мы планируем выйти на доковидный уровень охвата. Необходимо также отметить, что количество жителей, которых нужно охватить профилактическими мероприятиями, ежегодно увеличивается.

Профосмотры и диспансеризация помогают впервые выявить многие серьезные неифекционные заболевания, а которых пациенты еще не подозревали. А своевременно поставленный диагноз значительно увеличивает эффективность лечения. Для того чтобы проводимые мероприятия были еще более эффективными, сотрудники и главные внештатные специалисты регионального минздрава, а также представители областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики регулярно выезжают в медорганизации региона и оказывают коллегам организационно-методическую помощь. А мобильные медицинские бригады посещают отдаленные поселения и предприятия.

Напомним, что пройти диспансеризацию может любой житель Иркутской области с 18 лет, после определенного возраста она проводится ежегодно. Всю информацию можно получить в поликлинике по месту жительства.