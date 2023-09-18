Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 сентября 2023 12:41

Полиция пресекла ввоз 105 килограммов наркотиков в Читу

Водитель машины не знал, что перевозит его пассажир
Елена СИНИЦА
Полиция пресекла ввоз 105 килограммов наркотиков в Читу

Полиция пресекла ввоз 105 килограммов наркотиков в Читу

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские пресекли ввоз в Читу 105 килограммов наркотиков. Все случилось в поселке Агинском, передает пресс-служба краевого МВД.

-Правоохранительные органы заметили автомобиль с крупногабаритным грузом, который был прикрыт покрывалом. Машину остановили, в салоне заметили два мешка с наркотиками, - говорят в полиции.

Водитель авто утверждал, что не знал, что именно перевозит. Пассажир авто при разговоре с полицией признался, что вез наркотики для личного потребления.

По данному факту заведено уголовное дело.