Полиция пресекла ввоз 105 килограммов наркотиков в Читу Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские пресекли ввоз в Читу 105 килограммов наркотиков. Все случилось в поселке Агинском, передает пресс-служба краевого МВД.

-Правоохранительные органы заметили автомобиль с крупногабаритным грузом, который был прикрыт покрывалом. Машину остановили, в салоне заметили два мешка с наркотиками, - говорят в полиции.

Водитель авто утверждал, что не знал, что именно перевозит. Пассажир авто при разговоре с полицией признался, что вез наркотики для личного потребления.

По данному факту заведено уголовное дело.