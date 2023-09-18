Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков забросил первую шайбу за клуб НХЛ «Коламбус». Фото: федерация хоккея России.

Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков удачно дебютировал за клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс». 23-летний габаритный форвард забросил свою первую шайбу за команду из штата Огайо в третьем матче предсезонного турнира новичков против «Далласа». В конце второго периода Дмитрий убежал один на один с вратарем, и уверенно переиграв его, отправил шайбу в сетку.

Увы, гол сибиряка не спас «синерубашечников» от поражения. «Коламбус» уступил клубу из Техаса со счетом 3:6.

Напомним, Дмитрий Воронков переехал за океан летом 2023 года. «Блю Джекетс» выбрали ангарчанина на драфте в 2019 году под общим 114 номером. Ранее воспитанник ангарского "Ермака" выступал за один из сильнейших клубов Континентальной лиги казанский «Ак Барс». В составе команды из столицы Татарстана Дмитрий завоевал серебро Кубка Гагарина 2023 года.

Также Дмитрий Воронков является одним из лидеров сборной России, в составе которой он стал серебряным призером Олимпиады 2022 в Пекине, а также играл на чемпионате мира 2021. В составе молодежной сборной наш земляк завоевал серебро чемпионата мира 2020.

Теперь Дмитрий Воронков попробует свои силы в сильнейшей лиге мира – НХЛ. Новый сезон за океаном стартует в октябре.

Досье «КП»

Дмитрий Воронков.

Родился: 10 сентября 2000 года в Ангарске

Рост: 192 см

Вес: 86 кг

Игровой номер: 10

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