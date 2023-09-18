Героев СВО нарисуют молодые художники Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Образ участников специальной военной операции, врачей и спасателей нарисуют молодые художники. В конкурсе примет участие и Иркутская область. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Сейчас важно через искусство и творчество доносить правдивую информацию о российских воинах, добровольцах Донбасса, о людях, которые помогают налаживать мирную жизнь, - говорят в правительстве.

Организатор конкурса - Иркутский областной художественный колледж имени И.Л. Копылова. В конкурсе поучаствуют ученики детских школ искусств, а также студенты колледжей и ВУЗов региона.