В Железногорске-Илимском студенты ремонтируют автомобили для участников СВО
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Железногорске-Илимском студенты колледжа ремонтируют автомобили для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
- Захар Шестаков, Михаил Попов, Денис Лапердин и Степан Кокорин ремонтируют автомобили марки УАЗ, - говорят в правительстве.
Ребята сейчас проходят обучение по специальности «Техническое обслуживание, ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Эти ремонтные работы - часть их дипломного проекта.
Работы выполняются под руководством преподавателя спецдисциплин. Сейчас ремонт одного из авто выполнен на 90%, скоро его отправят в зону СВО.
Ремонт одного из автомобилей завершен на 90 %, скоро его начнут готовить к отправке в зону СВО. Работа по восстановлению автомобилей будет продолжена.