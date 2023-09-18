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НовостиПолитика18 сентября 2023 13:58

В Железногорске-Илимском студенты ремонтируют автомобили для участников СВО

Ремонт одного автомобиля выполнен на 90%
Елена СИНИЦА
В Железногорске-Илимском студенты ремонтируют автомобили для участников СВО

В Железногорске-Илимском студенты ремонтируют автомобили для участников СВО

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Железногорске-Илимском студенты колледжа ремонтируют автомобили для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Захар Шестаков, Михаил Попов, Денис Лапердин и Степан Кокорин ремонтируют автомобили марки УАЗ, - говорят в правительстве.

Ребята сейчас проходят обучение по специальности «Техническое обслуживание, ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Эти ремонтные работы - часть их дипломного проекта.

Работы выполняются под руководством преподавателя спецдисциплин. Сейчас ремонт одного из авто выполнен на 90%, скоро его отправят в зону СВО.

Ремонт одного из автомобилей завершен на 90 %, скоро его начнут готовить к отправке в зону СВО. Работа по восстановлению автомобилей будет продолжена.