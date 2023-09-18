Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутской области 19 сентября 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области 19 сентября будет преимущественно без осадков, также ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

Погода в Иркутской области 19 сентября 2023 года

Тем не менее днем возможны небольшие дожди в Катангском районе. Утром в отдельных районах возможен туман, ветер до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит до +7 градусов а днем - до +22.

В региональной столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +4,+6 градусов, днем +19,+21 градусов.