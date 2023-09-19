Арку Цесаревича Николая планируют восстановить в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Арку Цесаревича Николая предложили установить в сквере у Вечного огня. Такой вопрос обсуждался на выездном совещании Общественной палаты Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Арка была возведена в 1891 году по проекту архитектора Владимира Рассушина перед визитом наследника престола Цесаревича Николая. В то время, строение находилось на набережной Ангары возле Собора Богоявления, однако, с приходом революции арку снесли. К 350-летию города на этом месте установили памятник основателям Иркутска.

- Вопрос восстановления арки поднимался неоднократно. Сначала хотели воссоздать ее на Нижней набережной при спуске с пешеходного моста от Вечного огня. Сегодня мы обсудили другие площадки. Одна из которых – сквер напротив Собора Богоявления. Точное место определим на заседании градостроительного совета города, – отметил главный архитектор города Антон Жуков.