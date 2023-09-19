Погода в Иркутске 19 сентября 2023 года будет не по-осеннему теплой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За окном середина сентября, а жители Иркутской области до сих пор ходят в летней одежде и загорают в лучах осеннего солнца. Погода не перестает радовать жителей региона, но долго ли это продлится? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 19 сентября 2023 года.

Погода в Иркутске 19 сентября 2023

- По области ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, утром туман, ветер юго-западный, юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура поднимется до +23, а при облачной погоде до +13 градусов, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 19 сентября 2023 года ожидается без существенных осадков, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +22.

Кроме того, 19 сентября по региону ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.