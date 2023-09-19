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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 0:20

Два ребенка пострадали в ДТП в Иркутской области

Авария произошла в поселке Усть-Ордынский
Таисия ЧЕМИСОВА
Два ребенка пострадали в ДТП в Иркутской области

Два ребенка пострадали в ДТП в Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В поселке Усть-Ордынский Иркутской области произошла авария с участием двух детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- ДТП произошло около восьми вечера. 62-летняя женщина ехала на автомобиле «Хонда Стрим». В какой-то момент, она допустила столкновение с иномаркой «Тойота Сиента», за рулем которой находилась 29-летняя женщина. Кроме нее в машине сидели трое детей. Двоим несовершеннолетним пассажирам понадобилась медицинская помощь, - рассказывают в МВД.

По словам сотрудников полиции, в момент аварии дети были пристегнуты по всем правилам безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.