Испытательная пожарная лаборатория Иркутской области названа лучшей в Сибири Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Омске прошел конкурс профмастерства среди испытательных пожарных лабораторий СФО. В течение четырех дней жюри определяли лучшую испытательную лабораторию, эксперта и испытателя сектора судебных экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Такой конкурс проходит в пятый раз. С его помощью сотрудники МЧС могут поделиться друг с другом профессиональными навыками. Восемь участников продемонстрировали свое умение обращения с оборудованием, выявилии причины пожаров в квартире и автомобиле, выступили в роли экспертов и адвокатов в деловой игре, напоминающей перекрестный допрос в суде, - рассказывают в МЧС.

Лучшей испытательной пожарной лабораторией признана Испытательная пожарная лаборатория по Иркутской области. Второе место в конкурсе на лучшего эксперта досталось начальнику сектора судебных экспертиз Иркутской испытательной пожарной лаборатории Эдварду Ленденеву.