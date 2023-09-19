Экс-глава сельского поселения в Слюдянском районе получала деньги за фиктивного сотрудника

Экс-главу сельского поселения в Слюдянском районе обвиняют в служебном подлоге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-главу муниципального образования в Слюдянском районе обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Как выяснилось, 46-летняя местная жительница в 2017 году, будучи главой муниципального образования, фиктивно трудоустроила знакомого разнорабочим в администрацию сельского поселения. Работнику начислялась заработная плата и другие выплаты, которые женщина забирала себе, - рассказывают в прокуратуре.

Противоправная деятельность продолжалась четыре года. За это время бюджету сельского поселения был причинен ущерб в размере 540 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Слюдянский суд для рассмотрения по существу.