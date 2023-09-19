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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 3:11

Когда перешла по ссылке, телефон вышел из-под контроля: жительница Ангарска стала жертвой новой схемы мошенничества

В Иркутской области появилась новая схема мошенничества
Таисия ЧЕМИСОВА
В Иркутской области появилась новая схема мошенничества

В Иркутской области появилась новая схема мошенничества

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новая схема мошенничества через мессенджер появилась в Иркутской области. Ее суть заключается в отправке сообщений с вредоносными ссылками, через которые аферисты получают доступ к телефону жертвы. Завладев аккаунтом одного человека, мошенники от его имени отправляют ссылки контактам владельца смартфона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В итоге, преступники просят перевести им деньги, представляясь владельцем гаджета или устанавливают на телефон сторонние банковские приложения для хищения денег.

- Жительница Ангарска стала жертвой такой схемы мошенничества. Пару дней назад она установила подозрительную программу на смартфон, после чего устройство перестало ее слушаться, - отметили в МВД.

Женщина рассказала, что программу загрузила по сомнительной ссылке. Телефон вышел из-под контроля, а удалить приложение стало невозможно. Остановить мошенников удалось после выключения телефона.

Полицейские просят жителей Иркутской области быть осторожными, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать незнакомые программы.